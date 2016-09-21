موسكو: طائرة تابعة للتحالف الأميركي حلقت فوق منطقة استهداف القافلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة بدون طيار من طراز “بريداتور” تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حلقت فوق منطقة اشتعال القافلة الإنسانية في حلب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطائرات من طراز “بريداتور” قادرة على تنفيذ ضربات جوية وليس الاستطلاع فقط، مشيرا إلى أنها أقلعت من قاعدة “إنجرليك” التركية.

وأضاف: “لقد دخلت هذه الطائرة سماء بلدة أورم الكبرى، حيث كانت تتواجد القافلة، قبل عدة دقائق من نشوب حريق بها، وتركت المكان بعد حوالي 30 دقيقة”.

وقال إن القوات الجوية الفضائية الروسية لم تقصف ولم تخطط لتنفيذ أي قصف في منطقة أوورم الكبرى حيث وقع الهجوم على قافلة المساعدات، نافيا أن تكون أي من الطائرات التابعة للجيش الروسي قد حلقت في تلك المنطقة في ذلك الوقت، مضيفا أن الجانب الروسي كان قد أبلغ الجهة الأمريكية بذلك وقال: “قيادة مجموعة القوات الروسية بقاعدة /حميميم/ أبلغ بشكل مفصل ممثل قيادة القوات الجوية الأميركية برتبة عقيد في مكالمة هاتفية مساء 19 أيلول عن تحركات الجانب الروسي في المنطقة”.

وذكر كوناشينكوف: “زملاءنا الغربيون يفعلون كل ما في وسعهم، لصرف الانتباه عن مأساة دير الزور وعن شن إرهابيي/جبهة النصرة/ هجوما على حلب بافتعال ضجة إعلامي، وبذلك يتم إخفاء عجز الولايات المتحدة عن فصل قوات المعارضة المعتدلة والإرهابيين في سورية”.