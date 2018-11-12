موسكو: على واشنطن التوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس

أطلقت السلطات الأمريكية سراح الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش رئيس تحرير USA Really الذي تحدّث عن سبب توقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي له في واشنطن، مشيراً إلى أنه أطلق سراحه بعد مصادرة حوامله الالكترونية. وقال مالكيفيتش الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة تطوير الوسط الإعلامي ووسائل الإعلام والاتصالات في المجلس الاجتماعي الروسي: إن رجال الأمن الأمريكي أبلغوه بضرورة تسجيل وكالة USA Really “عميلاً أجنبياً” في الولايات المتحدة، وأضاف: “شاهدت المذكرة التي تضمّنت توقيفي بهدف إبلاغي بضرورة تسجيل الوكالة المذكورة، ومصادرة كل الحوامل الالكترونية الموجودة معي”. وشدّد الصحفي الروسي، على أنه لم توجّه ضده أي اتهامات، وقال: إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) طرحوا عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، وأضاف: إنه موجود حالياً في باريس، حيث وصل للمشاركة في الاحتفالات المكرّسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. وردّاً على ذلك، طالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس، وقالت الخارجية الروسية: “احتجاز الصحفي مالكيفيتش في مطار بواشنطن يثير قلقنا بشكل كبير”، وأضافت: إن “روسيا تعتبر سؤال الصحفي مالكيفيتش عن التأثير الروسي في الانتخابات الأميركية محاولة لخلق ذريعة لعقوبات جديدة”، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول منع الشعب الأمريكي من الحصول على معلومات موضوعية. ولفتت إلى أن استجواب الـ”إف بي آي” الذي دام ساعات طويلة حول أنشطة مالكيفيتش الصحفية يظهر حملة الضغط التي تشنّها أمريكا على وسائل الإعلام الروسية، وتابعت: “روسيا تأمل أن تكون واشنطن على دراية بعدم القبول بقطع العلاقات بين الدول لمصلحة الشأن السياسي الداخلي في الولايات المتحدة”.