موسكو: فصل «المعارضة المعتدلة» عن الإرهابيين يجب أن يتم الآن

قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يتم فصل المعارضة المعتدلة في سوريا الآن، مشيرة إلى أن عدم حسم الأمر إلى الآن بلا سبب.

وطالبت الخارجية الروسية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة القصف على مدينة حلب السورية، منوهة إلى أنه إذا لم يدين التحالف هذا القصف فإن روسيا ستعتبر ذلك محاولة للحفاظ على مقاتلي الجماعات المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نحن بانتظار رد فعل مناسب من طرف التحالف، بالطبع من طرف بلجيكا، ومن طرف كافة المؤسسات الدولية القلقة جدا من الغارات على حلب التي توجهها القوات الجوية الفضائية الروسية، بما في ذلك، الخسائر بين المدنيين.

وحذرت زاخاروفا من استغلال الهدنة الإنسانية في سوريا في غير موقعها قائلة: من غير المقبول أن تستغل الهدنة الانسانية في سوريا بغير موضعها.