موسكو: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيال سورية مسيس

حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب القرار المسيس الذي اتخذته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية حيال سورية مؤكدة أنه سلبي وقد يتسبب بتعقيد الوضع.

وقال ميخائيل اوليانوف مدير إدارة مسائل عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية في تصريح له اليوم إن أداء المنظمة الدولية لحظر الأسلحة التي تضطلع بدور تقني لا أكثر “بات مسيسا” مؤكدا أن القرار الذي اتخذته بحق سورية “لن يصب في صالح تحسين عمل المنظمة وقد يتمخض عنه العديد من التعقيدات”.

وأكد اوليانوف أن مسؤولية تبعات هذا القرار الذي أصدرته المنظمة الدولية أمس يتحملها من حاولوا “جعلها أداة تستخدم في تحقيق غايات الجيوسياسة” واصفا القرار بانه “مخيب للآمال وسلبي وتم تمريره بصعوبة بالغة”.

وأشار اوليانوف إلى أن صدور مثل هكذا قرار يشكل رقما قياسيا سلبيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنه لم يحدث في تاريخها أبدا اتخاذ قرار بمثل هذا التأييد المحدود ولذلك لا مجال للافتخار امام أولئك الذين وقفوا وراء هذا العمل.