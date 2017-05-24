موسكو قلقة من تصعيد التوتر داخل ليبيا

صرحت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء ”التصعيد الحاد للتوتر ” داخل ليبيا في الأيام الأخيرة.

وأدانت الوزارة في بيان لها، الهجوم على قاعدة براك الشاطئ في الـ18 من الشهر الجاري والذي أدى مقتل أكثر من 140 عسكرياً من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وجاء في البيان: ”لا يمكن السماح بأن تصبح العملية السياسية في ليبيا رهينة بيد الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تقترف أعمال تخريب على حساب مصالح الحفاظ على وحدة أراضي البلاد ”، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استخدام القوة والخطوات الأحادية الجانب التي قد تسفر عن تصعيد الصراع الداخلي وتداعيات مدمرة لمؤسسات الدولة الليبية.