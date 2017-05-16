موسكو: كييف تتحرك بخطا ثابتة نحو بناء دولة استبدادية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها أوكرانيا ضد مواقع الكترونية روسية تدل على أن السلطات الأوكرانية “تتحرك بخطا ثابتة نحو بناء دولة استبدادية”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن “الاستهتار الذي تبديه السلطات الأوكرانية تجاه القوانين والأعراف الدولية والأخلاق المتعلقة في مجال الدفاع عن حرية وحقوق الإنسان أصبحت ظاهرة مألوفة” لافتة إلى أن مثل هذه التصرفات الأوكرانية تتعارض مع المبادئ والمفاهيم الأوروبية لأسس وقيم المجتمع المدني ومع حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.

وأعربت الخارجية الروسية عن الاهتمام برأي شركاء موسكو الغربيين “القلقين على الديمقراطية والأمن المعلوماتي” فيما يتعلق بممارسات كييف و”ضربها الوقح للالتزامات والمعايير الدولية المتعارف عليها بعرض الحائط”.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أكد تعليقا على العقوبات الأوكرانية الأخيرة أن روسيا ستتعامل مع هذه التصرفات بمبدأ التعامل بالمثل.

يذكر أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع مرسوما يفرض بموجبه عقوبات ضد عدد من وسائل الإعلام الروسية بينها محطتا “روسيا سيفودنيا” وقناتا “زفيزدا وتي في تسي” ومحرك البحث الروسي “ياندكس” إضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي الروسية “فكونتاكتي وأدنوكلاسنيكي”.