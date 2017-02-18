موسكو: لافروف وايرولت بحثا في ميونيخ الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم الوضع في سورية وليبيا وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن الحديث تركز بشكل أساسي على سبل التوصل إلى طريقة للخروج من الأزمة في سورية ومن الوضع المتدهور في ليبيا مضيفة أن الجانبين شددا على ضروروة تعاون موسكو وباريس بشكل بناء للتصدي للتحديات الحالية.

وجاء في البيان أن لافروف وايرولت ناقشا كذلك المواضيع الدولية الرئيسية والقضايا الثنائية الملحة ومواعيد اللقاءات الثنائية المقبلة.