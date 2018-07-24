موسكو.. لافروف وغيراسيموف ناقشا مع ميركل الوضع في سورية

صرحت وزارة الخارجية الروسية، عن أن الوزير سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ناقشا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الوضع في سورية وعودة المهجرين إلى البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إنه “تمت خلال اللقاء الذي جمع الجانبين مناقشة الوضع المحيط بحل الأزمة في سورية بما في ذلك المهام المتعلقة بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنهوض بالعملية السياسية”.

وأضاف البيان “إنه تم البحث أيضا في العمل المستمر في إطار صيغة النورماندي بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك التي وقعت في الـ12 من شباط 2015 حول أوكرانيا كما تم التطرق لبعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.