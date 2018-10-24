موسكو..لافروف يبحث مع جابري أنصاري وأونال الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري ومساعد وزير خارجية النظام التركي سيدات أونال الوضع في سورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية إنه “تم في سير اللقاء الإعراب عن التمسك بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها كما تم التأكيد على وجوب أن يحدد السوريون مستقبلهم بأنفسهم ضمن أطر عملية سياسية يتولون إجراءها”.

وكان ممثلو الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران والنظام التركي” أجروا مشاورات في موسكو أمس بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وجابري أنصاري وأونال”.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان سابق حول المشاورات إلى أن الأطراف بحثت تطورات الأوضاع فى سورية بصورة مفصلة إلى جانب مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وإطلاق عملها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي.

وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري أقروا لجنة مناقشة الدستور الحالي.

وسلمت وزارة الخارجية والمغتربين في أيار الماضي سفيري روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية.