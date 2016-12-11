موسكو: لا اتفاق مع أمريكا بشأن خروج المسلحين من أحياء حلب

نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف توصل روسيا لاتفاق مع الولايات المتحدة حول خروج المسلحين من أحياء حلب الشرقية.

وقال ريابكوف في تصريح اليوم “إن الولايات المتحدة تصر في محادثاتها مع روسيا على شروط غير مقبولة بشأن وقف إطلاق النار”.

وكانت وكالة رويترز زعمت في وقت سابق نقلاً عن مصادر معارضة قولها “إن موسكو وواشنطن توصلتا لاتفاق لإخراج المسلحين مع أسلحتهم الخفيفة من حلب خلال 48 ساعة حيث سيخرج مسلحو “جبهة النصرة” إلى إدلب بينما يترك المجال أمام باقي المسلحين لاختيار وجهتهم”.

وكان وزير الخارجية سيرغى لافروف أعلن قبل يومين أن روسيا ترى وجود غرابة فى تصرفات الولايات المتحدة حول صياغة اتفاقات بخصوص الوضع فى حلب مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي طلب في البداية عقد لقاء ولكنه لاحقا سحب الطلب المذكور ومن ثم اتفق بعد ذلك على مواصلة الحوار في جنيف.