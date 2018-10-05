موسكو: لا نخشى العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب توريد إس 400 للهند

أعلنت شركة “روستيخ” الحكومية الروسية المعنية بتصدير المنتجات المدنية والعسكرية أن موسكو لا تهاب العقوبات الأمريكية التي قد تفرض بسبب شراء الهند منظومات صواريخ إس “400”.

وقال المتحدث باسم الشركة في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية اليوم “إننا نكافح المنافسة غير المنصفة بوسائل شفهية ونزيهة في الأسواق الخارجية”.

ووقعت روسيا والهند في وقت سابق اليوم على صفقة ثنائية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار بشأن توريد 5 وحدات من منظومات إس400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي على هامش لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتوعدت الولايات المتحدة مرارا في وقت سابق بالسعي لعرقلة عملية شراء منظومات “إس 400” الروسية من قبل الدول الأخرى ولوحت بعقوبات وفرضت عددا من الإجراءات التقييدية في هذا الإطار.