موسكو: لن نتحالف مع الاتحاد الأوروبي ضد واشنطن

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الاوروبى فلاديمير تشيجوف اليوم عن ثقته بأن محاولات ممثلي الاتحاد الأوروبي جر روسيا إلى مواجهة مع الولايات المتحدة ستبوء بالفشل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن تشيجوف قوله للصحفيين.. “إن موقفنا المبدئي هو أننا لا نصادق أحدا ضد طرف ما.. وعلى أي حال فإذا كانت لدينا اتفاقيات فهي مشروطة بأن لا تضر بمصالح شركائنا الآخرين لذا فإنني أشكك في نجاح محاولة جرنا إلى تحالف ضد أمريكا”.

وفي سياق حديثه عن العقوبات المفروضة على روسيا قال تشيجوف.. “إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الإرادة السياسية لوضع حد للعقوبات ضد موسكو على الرغم من إدراكه أن هذه القيود منافية للعقل وعلى الرغم بأن المزيد من الأطراف في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد باتوا يدركون عبثية القرارات المتعلقة بهذه العقوبات”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تمديد بروكسل العقوبات على روسيا هو أحد مظاهر خوفها من التغيرات المحتملة لنهج واشنطن تجاه موسكو قال تشيجوف.. “إن احتمال حدوث تغييرات في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة يشكل قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي”.

ولفت تشيجوف إلى أن روسيا لا تفرض أي شروط مسبقة لاستمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات وحول مختلف القضايا مؤكداً أنه “من أجل استعادة التفاعل على نطاق واسع يجب علينا أولا إلغاء تجميد الصيغ والحوارات التي تم إجراؤها سابقا”.

ومددت دول الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي اليوم العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية حتى ال31 من تموز عام 2017.

يذكر أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى فرضت عام 2014 عقوبات اقتصادية ضد روسيا بحجة الأزمة في أوكرانيا شملت قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي وعلى الرغم من تكبد الدول الأوروبية خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار يورو جراء هذه العقوبات إلا أن حكومات هذه الدول تصر على اتباع إملاءات واشنطن في تمديد العقوبات ضد موسكو.