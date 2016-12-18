موسكو: لن ندعم المشروع الفرنسي «الخطر» بشأن حلب

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الفرنسي لنشر مراقبين دوليين في حلب خطر وغير قابل للتنفيذ مشيرا إلى أن موسكو لن تدعمه.

وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا أول أمس عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشوركين قوله في تصريحات صحفية اليوم “إن موسكو ستمنع تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول نشر مراقبين دوليين في حلب” مضيفا إن “هذه المبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة قد تسفر عن تداعيات كارثية في حلب”.

وأشار تشوركين إلى أن موسكو تنوي عرض مبادرة بديلة لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب.

وكان تشوركين أكد أمس أن الاقتراح الفرنسى حول حلب غير واقعى مشددا أنه لا بديل من التسوية السياسية القائمة على الحوار الذى يشمل جميع الأطراف السورية بالتزامن مع ضمان وقف الأعمال القتالية ومنح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية والاستمرار بمحاربة الإرهاب.