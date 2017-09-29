موسكو: محاربة واشنطن لـ”داعش” في سورية غير مجدية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي اوليغ سيرومولوتوف أن استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي غير مجدية على الإطلاق وأن استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية على حد سواء في سورية تسبب بكوارث إنسانية.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون مكافحة الإرهاب في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية بـ “الأخطاء المزمنة” وقال: إنها “تسببت بكوارث إنسانية في الرقة وغيرها من المدن السورية”.

ودأب تحالف واشنطن غير الشرعي منذ تشكيله في اب عام 2014 دون تفويض من الأمم المتحدة على استهداف البنى التحتية والمنشات الحيوية من جسور ومحطات توليد الكهرباء وقتل المدنيين واستخدم في ذلك قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا.

وأكد سيرومولوتوف أن الجانب الروسي لن يسمح للولايات المتحدة بعرقلة المهمة الروسية بالمشاركة الى جانب الجيش العربي السوري في القضاء على بؤر الإرهاب في سورية وقال: “في هذا الصدد يجب التركيز بوضوح مجددا على أننا سنمنع بحزم محاولات الولايات المتحدة عرقلة القضاء السريع والتام على بؤرة الإرهاب في سورية وإبطاء تقدم الجيش العربي السوري”.

وأضاف: إن “موسكو على يقين بأن الولايات المتحدة لا تريد للجيش السوري مدعوما بالقوات الجوية الروسية الانتصار على التنظيمات الإرهابية ومنها “داعش” وإن هذه التنظيمات الإرهابية ما زالت تحصل على تمويل خارجي ودعم تقني رغم تدابير الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب”.

وتابع المسؤول الروسي: “بلا شك المهمة الأكثر إلحاحا اليوم أمام المجتمع الدولي هي القضاء على الإرهاب متمثلا بـ “داعش” وباقي التنظيمات الأخرى المدرجة على لوائح الارهاب الدولية بما في ذلك تنظيم جبهة النصرة.

واشار سيرومولوتوف الى العدوان الأمريكي على احد المواقع العسكرية في جبل الثردة بدير الزور في ايلول من العام الماضي وقال: “لقد أغار الطيران الذي تقوده واشنطن على مدى ساعات على مواقع للجيش السوري مؤمنا بذلك نجاح تحرك الإرهابيين”.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الحوار متواصل بين موسكو وواشنطن حول تنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية مؤكدا أن القوات الجوية الروسية ستواصل دعمها للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب.

وأبدى سيرومولوتوف مجددا استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى تسوية الأزمة في سورية لكنه أوضح أن التوصل إلى حل سياسي يتطلب صدق النوايا الأمريكية ومحاربة الارهاب بشكل جدي.

وقال سيرومولوتوف: إن “الأوضاع الإنسانية في سورية بدأت بالتحسن تدريجيا بفضل انشاء مناطق خفض التوتر”.