موسكو: مستعدون للتأسيس شراكة جديدة مع واشنطن تتعلق بمحاربة الإرهاب

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف اليوم عن استعداد بلاده للتأسيس لعلاقة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية..”نحن مهتمون بإقامة بنية جديدة من الشراكة مع الجانب الامريكي في مجال مكافحة الإرهاب ولكن شريطة أن يتم هذا العمل المشترك على أساس الفائدة والمصلحة المشتركة”، معبراً عن أمله في ان تتمكن بلاده مع الإدارة الأمريكية الجديدة من تطوير صيغة محددة للتعاون في هذا المجال.

وأشار سيرومولوتوف إلى وجهة النظر الروسية التي تشدد على ضرورة إحياء الأمل بتعاون دولي طبيعي وواقعي يرمي إلى محاربة الإرهاب “وجميعنا بات يلاحظ أن الوضع آخذ بالتغير مع ازدياد فهم الغرب لأهمية التعاون مع روسيا في مواجهة الإرهاب العالمي”.

ولفت سيرومولوتوف إلى “ان اتخاذ خطوات عملية محددة في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في هذا المجال سيسهم بشكل فعال في استعادة نظام العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل كامل بعد ان كان قد تضرر بشكل كبير بسبب أخطاء الادارة الامريكية السابقة”.

وأكدت روسيا مراراً استعدادها للتعاون على نطاق واسع مع الدول الأخرى بهدف مكافحة الإرهاب ودعت إلى تشكيل تحالف دولي واسع تحت مظلة الأمم المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بالتعاون مع الحكومات الشرعية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أمس الأول عن قناعته بأن العلاقات الروسية الامريكية ستأخذ منحى أفضل مع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها ولا سيما في مجال مكافحة الارهاب ومواصلة الجهود لحل الأزمة في سورية.

من جهة أخرى دعا الدبلوماسي الروسي جميع المواطنين الروس إلى توخي الحذر والأخذ بعين الاعتبار احتمال وقوع هجمات لدى السفر إلى تركيا.