موسكو: مشروع قرار نيوزلندا حول سورية لا ينطبق مع مواقفنا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الدولي الذي قدمته نيوزلندا في مجلس الأمن حول سورية لا يتطابق مع مواقف روسيا في هذا الشأن.

وقال تشوركين في ختام مشاورات أجراها مجلس الأمن الدولي امس بشأن مشروع القرار النيوزيلندي إن “الآفاق حول تبني القرار لا تزال غامضة .. وحتى لإجراء العمل اللاحق لا يتطابق نص مشروع القرار مع مواقفنا التصورية”.

ويدعو مشروع القرار النيوزيلندي إلى وقف فوري وشامل لكل الهجمات ولا سيما الغارات الجوية على حلب.

ويتخذ الإرهابيون في أماكن تواجدهم من المدنيين دروعا بشرية ومنازل المواطنين والمنشآت العامة مراكز وأوكارا لهم ويستهدفون المدنيين في الأحياء الآمنة بالقذائف الصاروخية والهاون.

من جهته أعلن جيرارد فان بوخيمين مندوب نيوزيلندا الدائم في منظمة الأمم المتحدة أنه من السابق لأوانه الحديث حول إمكانية إجراء التصويت على مشروع القرار هذا وذلك بسبب وجود خلافات في المواقف حول بعض النقاط.