موسكو: مصير الحوار حول الحد من الأسلحة التقليدية بيد الناتو

أكد ميخائيل أوليانوف رئيس قسم شؤون عدم الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية أن مصير الحوار حول الحد من الأسلحة التقليدية الذي دعا إليه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بيد حلفاء برلين في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وليس بيد موسكو.

وبحسب موقع قناة “RT” الذي قل عن اوليانوف قوله في تصريح له اليوم أن “بعض دول الحلف غير متحمسة لدعم مبادرة شتاينماير” موضحاً أن شركاء روسيا في الحلف لم يكونوا مستعدين لطرح أي مقترحات في السنوات الأخيرة.

وأكد اوليانوف انفتاح موسكو على الحوار المبني على الاحترام المتبادل مشيراً إلى أن روسيا امتنعت عن طرح الاقتراحات بسبب “تجربتها المريرة” في المرحلة السابقة مع حلف الأطلسي.

ويقوم الناتو منذ أشهر بتكثيف وجوده العسكري شرق أوروبا واجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا في الوقت الذي تحاول فيه وسائل الإعلام الغربية والأمريكية التغطية على هذه التحركات الاستفزازية وتواصل حملتها العدائية التضليلية ضد موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الغرب إلى التعاون وخفض التوترات في العالم بدلاً من سياسة الاقتراب من الحدود الروسية والتصعيد في أكثر من مناسبة.