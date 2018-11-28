موسكو: نبذل كل الجهود لتجنب نزاع عسكري مع كييف

في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم أن موسكو عازمة على بذل كل الجهود لمنع نشوب نزاع عسكري مع كييف بأي شكل من الأشكال، لكن على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” عدم تشجيع أوكرانيا على شن حرب أخرى في أوروبا.

وأشار كوساتشوف إلى أنه في ظل الوضع الحالي المثير للقلق ومع الأخذ بالحسبان الولاء الاستعراضي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو للمثل الأعلى فيما يسمى “الفكرة عبر الأطلسي” فإنه على الاتحاد الأوروبي بالذات وحلف الناتو التأكيد على التمسك بالأهداف المطروحة في دستور الناتو الأصلية، أي الحيلولة دون وقوع نزاعات في أوروبا والتوضيح بشكل لا لبس فيه للرئيس الأوكراني برفض التحريض على تشجيع العسكرة في مجتمعه بشكل عفوي أو مقصود وتشجيع المعتدي الأوكراني المحتمل لخوض حرب أخرى في أوروبا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى غريغورى كاراسين أكد أن كييف والغرب قررا اللجوء إلى تدبير الاستفزازات فى بحر ازوف بهدف تهيئة الأجواء لتشديد العقوبات على روسيا.

وانتهكت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية امس الاول الحدود البحرية الروسية واتجهت إلى مضيق كيرتش وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدرعتان من طراز “غيورزا” من بيرديانسك، ورداً على الإجراءات الاستفزازية من كييف منعت القوارب العسكرية الروسية السفن الأوكرانية من الوصول إلى المضيق واحتجزتها.