موسكو: ندعم الجهود السورية لضمان عودة مواطنيها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للمواطنين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في المناطق المحررة من التهديد الإرهابي.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة السورية تدعو المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى العودة لوطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التى كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن فيرشينين اطلع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد بالتفصيل على التحضيرات الجارية للاجتماع الدولي العاشر بشأن سورية في سوتشي.

وأضاف البيان إن الجانبين ناقشا كذلك آفاق حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع التركيز على أهمية تشكيل وبدء عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.

واتفقت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية روسيا وإيران وتركيا في ختام اجتماع أستانا 9 حول سورية الذي عقد منتصف أيار الماضي على عقد الاجتماع القادم حول سورية في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الجاري.