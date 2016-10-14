موسكو: ندعم مشاركة إيران والعراق ومصر في مباحثات لوزان حول سورية

أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا تدعم مشاركة إيران والعراق ومصر في مباحثات لوزان حول الأزمة السورية.

وقال بوغدانوف الجمعة 14 تشرين الأول: “نحن مع حضورهم (إيران والعراق ومصر) وتحدثنا عن ذلك مع الأمريكيين”، معربا عن اعتقاده بأن بداية عملية التسوية السورية ينبغي أن تكون ضمن “مجموعة ضيقة من البلدان التي لها تأثير مباشر على السوريين”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الأطراف المشاركة في مباحثات لوزان ستناقش إعادة إطلاق الهدنة في سورية.

وقالت مصادر إعلامية بأن دعوة قد وجهت الجمعة لوزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري للمشاركة في مباحثات لوزان المقرر عقدها يوم السبت بشأن التسوية السورية

وأضافت المصادر أن اتصالات جديدة أجريت مع طهران لحثها على المشاركة، بعد إعلان عدم مشاركتها.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن طهران لن تشارك في اجتماع لوزان بسويسرا “تحت أي شكل من أشكال التمثيل”.