موسكو: واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء في تصرفاتها تجاه الممتلكات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات لا سابق لها في العلاقات الدولية.

ريابكوف ذكر، في حديث لصحيفة كوميرسانت الروسية، أن هذا أمر لا سابق له لا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ولا في منظومة العلاقات الدولية كلها، مضيفا أن الأمريكيين تجاوزوا حدود المعقول محاولين بسلوكهم أن يخلقوا واقعا لا يمكن القبول به.

هذا وكان ممثلو السلطات الأمريكية دخلوا عنوة مجمع مباني القنصلية العامة الروسية في مدينة سياتل، بعد مغادرة الدبلوماسيين الروس، أمس الأول، الأمر الذي اعتبرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يشكل اعتداء حكوميا.