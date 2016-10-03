موسكو: واشنطن لم تلتزم بالاتفاق وسمحت للإرهابيين بإعادة ترتيب صفوفهم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن واشنطن لم تف بالتزاماتها حسب الاتفاقات حول سورية

وذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن إجراءات واشنطن سمحت للإرهابيين في سورية بإعادة ترتيب صفوفهم.

وأضافت زاخاروفا: “نأسف لقرار واشنطن وقف عمل مجموعات الخبراء في جنيف، وسحب الخبراء (العناصر الذين أرسلوا للعمل في مركز التنسيق المشترك مع روسيا) والاكتفاء فقط بمجال منع الصدام (قنوات الاتصال العسكرية لتجنب وقوع حوادث في أجواء سورية”.