موسكو: واشنطن مستعدة لتدمير سورية في سبيل تغيير السٌلطة فيها

أكدت الخارجية الروسية أن الإدارة الأميركية الحالية مستعدة لدعم أي قوة مدمرة وتخريبية بما في ذلك جبهة “النصرة” في سبيل تغيير السلطة في دمشق.

وقالت الوزارة في تصريح على موقعها الإلكتروني: “يحاولون كذلك معاقبتنا لدعمنا الحكومة السورية في كفاحها ضد الإرهاب الذي يهدد ليس فقط هذه الدولة، بل وكل العالم. ونحن نلاحظ منذ فترة بعيدة أن الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة في سبيل تغيير السلطة في دمشق لمساعدة أي قوة مدمرة وتخريبية بما في ذلك جبهة النصرة التي تعتبر أحدى فصائل تنظيم القاعدة التي ارتكبت أفظع عملية إرهابية في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في مجال تعليقها على العقوبات الأمريكية الجديدة:” على ما يبدو تناسوا في البيت الأبيض أن التشريعات الأمريكية تعتبر مساعدة الإرهاب من الجرائم الجنائية الخطيرة”.