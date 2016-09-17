موسكو: 4 طائرات أمريكية اخترقت أجواء سورية من جهة العراق

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات “التحالف” التي قصفت بعد ظهر اليوم موقعا للجيش السوري في جبل الثردة بدير الزور هي طائرات أمريكية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته مساء اليوم على موقعها الإلكتروني أن “4 مقاتلات أمريكية اثنتان من طراز اف 16 وأخريان من طراز ايه 10 اخترقت الأجواء السورية من جهة الحدود العراقية وقصفت موقعا للجيش السوري في جبل ثردة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.

ولفتت الوزارة إلى أن القصف تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الجرحى، موضحة أن “الهجوم مكن إرهابيي تنظيم “داعش” من السيطرة على جبل ثردة في محيط مطار دير الزور العسكري.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في وقت سابق أن طائرات التحالف الأمريكي قصفت أحد المواقع العسكرية في محيط مطار دير الزور ما مهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي “داعش” على الموقع والسيطرة عليه مؤكدة أن هذا العمل اعتداء خطير وسافر ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها ودليل قاطع على دعم واشنطن وحلفائها لتنظيم “داعش” الإرهابي ويفضح زيف ادعاءاتهم في محاربة الإرهاب.