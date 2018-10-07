موضة المصريين القدماء

كشف جورب مخطط وملون ميل المصريين القدماء لابتكار “أزياء عصرية” أكثر مما كان يعتقد سابقا.

علماء في المتحف البريطاني استخدموا تقنية تخيل جديدة لتحليل جورب طفل، يرجع تاريخه إلى عام 300 بعد الميلاد.

واكتشفوا استخدام الأصباغ الحمراء والزرقاء والصفراء، إلى جانب مجموعة من تقنيات الغزل المتطورة.

تصميم الجورب، المصنوع للقدم اليسرى لطفل، تميز بوجود 6 إلى 7 ألوان من خيوط الصوف، كما يكشف التأريخ الكربوني أنه يعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي.

وعُثر على العديد من الجوارب المصرية المميزة بالنمط نفسه، والمصنوعة من الصوف بألوان ساطعة عموما، مع نهايات تفصل الإصبع الأكبر عن بقية أصابع القدم.

وبالفحص المجهري الرقمي للألياف، اكتشف العلماء أن المصريين استخدموا 3 ألوان فقط لمزج الألوان السبعة الداخلة في تصميم الجورب، إضافة إلى أن مسح العديد من المنسوجات الأخرى، منح العلماء لمحة غير مسبوقة عن الحياة القديمة، وكيف يمكن أن تكون الأقمشة ملونة.

هذا الاكتشاف توصل إليه في مدينة أنتينوبلوس (Antinoupolis) المصرية، التي نُقّب عنها باسم جمعية التنقيب المصرية في الفترة بين عامي 1913 و1914، من قبل العالم الإنجليزي، جون دي مونينز جونسون.

وفي حين أن الجوارب كانت موجودة منذ العصر الحجري، عندما استخدم رجال الكهوف جلود الحيوانات، يُعتقد أن المصريين القدماء هم المسؤولون عن الجوارب المنسوجة الأولى.