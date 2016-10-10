موغريني: لا حل في سورية إلا الحل السياسي

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ضرورة استمرار الحوار السياسي من أجل تسوية الأزمة في سورية.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم في ستوكهولم اليوم “إننا نؤكد دائما أنه لا حل في سورية إلا الحل السياسي ولهذا السبب فمن الأهمية البالغة إقامة ظروف ملائمة للمفاوضات وهو الأمر الذي يتطلب صبرا بل ثباتا”.

واعتبرت موغيريني أن “التطور الأسوأ الذي يحصل في الوقت الراهن هو انغلاق الفضاء السياسي بشكل كامل” لافتة إلى أن دول الاتحاد مستعدة للإسهام في عملية التسوية سياسيا ودبلوماسيا وأنه يجري الإعداد لاجتماع خاص على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” من أجل بحث الخيارات حول سورية”.

وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية فشلوا في تنفيذ تعهداتهم بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي الموقع في جنيف وخاصة فصل من يسمونهم “المعارضة المعتدلة” عن إرهابيي “جبهة النصرة” وإجبارهم على الالتزام بوقف الأعمال القتالية وقاموا بحملة تضليل إعلامية وسياسية ضد روسيا ورغم ذلك اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الازمة في سورية “بأي صيغة من الصيغ”.