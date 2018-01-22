موغيريني: العدوان التركي على عفرين يقوض مسار العملية السياسية في جنيف

أعربت مفوضة الاتحاد الأوربي للشؤون السياسية فيدريكا موغيريني عن القلق البالغ إزاء العدوان التركي على مدينة عفرين محذرة من أنه قد يقوض مسار العملية السياسية في جنيف لحل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة”اكي” عن موغيريني قولها للصحفيين في ختام أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل:”نحن قلقون للغاية من التطورات في عفرين السورية لسببين الأول متعلق بالجانب الإنساني حيث يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وضمان أن السكان المدنيين لا يعانون من التحركات العسكرية على الأرض وكذلك يجب أن نتأكد من أن العمليات العسكرية تركز على محاربة تنظيم داعش”.

وأضافت موغيريني: “أن السبب الثاني هو أن أي عملية عسكرية في سورية من هذا النوع قد تقوض من مسار المحادثات السياسية في جنيف”.

وأشارت موغريني إلى أنها ستتصل بالمسؤولين في النظام التركي وتناقش معهم العدوان كما أنها ستبحث هذا الأمر خلال لقائها مع وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك الذي سيزور بروكسل خلال الأيام القادمة.