موغيريني تحذر ترامب من التدخل في الشؤون الأوروبية

حذرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التدخل في الشؤون الأوروبية.

وأدلت موغيريني بهذا التصريح يوم الجمعة 10 شباط، خلال زيارتها الأولى إلى واشنطن منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، وذلك ردا على إشادة ترامب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في الشؤون الأمريكية، وهذا ما تتوقعه أوروبا بدورها من واشنطن.