موقع إلكتروني يضلل منظومات التعرف على الوجوه

أطلقت شركة “FaceShield” نظاما يحول دون التعرف على الوجه على صورة فوتوغرافية، وتنحصر آلية عمل النظام في استخدام فلترات (مرشحات) من شأنها التخفيض من احتمال التعرف على الوجه الظاهر على الصورة الفوتوغرافية.

ويعد نظام “FaceShield” برنامجا قائما على الذكاء الاصطناعي الذي ابتكره الباحثون في جامعة تورونتو الكندية، والذين استخدموا شبكتين متناقضتين من خلايا الأعصاب، تتعرف إحداهما على الوجوه وتبحث الأخرى عن نقاط ضعف في نتائج عمل الشبكة الأولى.

وتعمل الشبكتان معا لتعلم اختيار تغيرات طفيفة ظهرت في الصورة الفوتوغرافية على مستوى البيكسل، من شأنها حماية الصورة من التعرف على وجه صاحبها.

ومن أجل الاستفادة من إمكانات نظام “FaceShield” على المستخدم أن يزور موقع الشركة ويحمّل فيه صورته الفوتوغرافية. وفي حال تعامل صورته لاحقا مع منظومة تعرف ما، فإن وجود الفلترات (المرشحات) سيضللها. وبذلك يمكن أن يستعين بهذه التقنية كل مستخدم بسهولة.

وأعلنت الشركة أن الغاية من اختراعها هي مساعدة المستخدم في منع شخص مجهول من استخدام وجهه لأغراضه الشخصية.

واقترح موقع شركة FaceShield” ثلاثة مستويات من الحماية، حيث تستخدم درجات مختلفة للتأثير على الصورة الفوتوغرافية.

ويقضي المستوى الخفيف بجعل التغيرات في الصورة غير ملحوظة من الوهلة الأولى وبتضليل بعض الأنظمة فقط في منظومة التعرف على الوجوه.

أما المستوى المتوسط فيجعل التأثير على الصورة ملموسا. وفي هذه الحالة، يزداد عدد منظومات التعرف على الوجوه التي سيحمي المستخدم نفسه منها.

ويغير المستوى الأخير الصورة إلى درجة تمنع الإنسان من التعرف على نفسه.