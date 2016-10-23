موقع الخارجية الروسية يتعرض للقرصنة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موقعها الإلكتروني الرسمي يعمل بشكل طبيعي وبدون انقطاع بعد اختراقه من قبل قراصنة مجهولين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن متحدث من الوزارة قوله: إن كل شيء يعمل، والموقع يعمل بشكل طبيعي.

وأشار المتحدث إلى أن الموقع لم يتوقف عن العمل جراء القرصنة.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق اليوم، أن الموقع تعرض لاختراق من قبل مجهولين، وأن الأخصائيين يعملون الآن على تحديد الفاعل.

جاء ذلك تعليقا على أنباء وردت في وسائل الإعلام، تفيد بأن قرصانا أميركيا اخترق موقع وزارة الخارجية الروسية.