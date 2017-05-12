موقع بلومبرغ الأميركي: الرياض تخطط لاسترضاء ترامب باستثمارات هائلة

كشف موقع بلومبرغ الاخباري الأميركي أن السعودية تخطط للإعلان عن ضخ استثمارات هائلة بعشرات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك بالتزامن مع زيارته إلى السعودية الأسبوع المقبل.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير مرة النظام السعودي بدفع المزيد من الأموال مقابل الحماية التي تقدمها بلاده له معتبرا أن “واشنطن تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن السعودية التي لا تدفع مقابلا عادلا لذلك”.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة على هذه المسألة طلبت عدم الكشف عن هويتها: إن صندوق النقد في السعودية سيعلن عن استثمارات بقيمة أربعين مليار دولار ستكرس للبنية التحتية الأميركية حيث تسعى الرياض إلى استرضاء الادارة الاميركية الجديدة وتحسين العلاقة معها بعد أن تم تجاهلها خلال ولاية الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما الذي وقع الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض متحدثا إلى موقع بلومبرغ شريطة عدم الكشف عن اسمه أن العمل على هذه الخطط جار حاليا وان صهر ترامب ومستشاره غاريد كوشنر لعب دورا “أساسيا وحاسما” في مناقشة وهندسة هذه الصفقة.

ويقدم النظام السعودي الذي يرتبط بعلاقة تبعية للولايات المتحدة مبالغ طائلة مقابل صفقات سلاح يبرمها معها لاستمرار بقائه والتي ينفقها في عمليات قمعية ضد شعبه أو في تخريب دول الجوار خاصة العدوان الذي يقوده على الشعب اليمني وتغض واشنطن الطرف عنه إضافة إلى منحه الشركات الأمريكية النصيب الأكبر للسيطرة على عمليات إنتاج الثروة النفطية الهائلة التي تملكها السعودية.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن ترامب سيوافق على صفقة سلاح للنظامين السعودي والبحريني أوقفها سلفه باراك أوباما في السابق.