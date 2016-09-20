موقع تشيكي: عمليات واشنطن ضد «داعش» الإرهابي غير فعالة

انتقد موقع “قضيتكم” الالكتروني التشيكي العدوان الأمريكي السافر على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور قبل أيام مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن الأمريكيين لا يزالون يرفضون تنسيق عملياتهم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي مع سورية وأن هذه العمليات “غير فعالة”.

وأوضح الموقع في تعليق له اليوم أن ما تقوم به الولايات المتحدة من عمليات في سورية “عقيمة وغير ذات جدوى وان الوقت حان لكي يقول الأمريكيون بوضوح فيما اذا كانت اولوياتهم في سورية هي القضاء على تنظيم “داعش” أم مساعدة النظام التركي في تحقيق مصالحه”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم السبت الماضي أن عدوان الطيران الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور يعتبر اعتداء خطيرا وسافرا ضد الجمه دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم “داعش” وغيره من المجموعات الإرهابية المسلحة.