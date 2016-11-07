موقع ويكيليكس: «CNN» تواطأت مع الحزب الديموقراطي على ترامب

أعدت قناة «CNN» أسئلتها المخصصة للمقابلة مع دونالد ترامب بالتنسيق مع اللجنة القومية للحزب الديموقراطي، حسبما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية، الاثنين 7 تشرين الثاني.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى موقع «ويكيليكس» أن قناة «CNN» أبلغت اللجنة القومية للحزب الديموقراطي الأمريكي عن خطتها لإجراء مقابلة مع دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن اللجنة القومية أعدت قائمة بالأسئلة لهذه المقابلة.

وأضافت الوكالة أن المراسلات التي نشرها الموقع أشارت إلى أن الأسئلة التي أعدها الديموقراطيون كانت تتطرق إلى مواضع مختلفة، بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، وتقليص التمويل الأمريكي في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مسألة “من ساعد ترامب في كتابة الخطابات الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية”.

كان موقع «ويكيليكس» أعلن في وقت سابق عن نشر 8263 رسالة إلكترونية تابعة للجنة القومية للحزب الديمقراطي الأمريكي.

يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من رسائل اللجنة القومية للحزب الديمقراطي، وأن «ويكيليكس» قد نشر الدفعة الأولى منها يوم 22 تموز الماضي، حين نشر الموقع 19252 رسالة إلكترونية و8034 وثيقة ملحقة بها، تابعة لإدارة اللجنة.