موناكو سيُعاقب إن صح هذا الأمر!

أعلن الاتحاد الفرنسي، بدء التحقيقات مع نادي موناكو، حول التسريبات التي حاصرته خلال الفترة الماضية، بشأن تقديم رشاوى وارتكاب مخالفات في التعاقد مع بعض الناشئين.

وظهر تسريب جديد، لمجلة دير شبيجل، يدين إدارة موناكو، ويتهمها بمنح رشاوى لأسر لاعبين تحت سن 15 عامًا، وتحويل 15 ألف يورو لحساب أسرة كل منهما والتكفل بتكاليف الدراسة وتوفير السكن.

وقال البيان، إن الاتحاد الفرنسي سيحقق في الأمر، بالاشتراك مع رابطة اللاعبين الفرنسيين، لمعرفة ما يقوم به موناكو، من أجل تحديد العقوبات التأديبية المحتملة على النادي، بشأن هذه القضية.

وتحظر اللوائح، التعاقد مع لاعبين تحت سن 15 عامًا، إلا أن نادي موناكو، خرق القوانين، بضم اثنين ناشئين خلال العام الماضي.

وشملت رشاوى موناكو، وفقًا للتسريبات، توفير فرص عمل لأولياء أمور لاعبين آخرين تحت سن 15 عامًا، وهو ما يتعارض أيضًا مع بنود القانون الفرنسي.