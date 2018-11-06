موناكو يتلقى صفعة قوية على أرضه

تواصلت معاناة فريق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي صفر/ 4 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظل موناكو في المركز الأخير بنقطة واحدة فيما حقق كلوب بروج فوزه الأول في البطولة القارية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وعلى ملعب لويس الثاني تقدم كلوب بروج بهدفين عن طريق هانز فاناكن الأول جاء في الدقيقة 12 ثم الثاني في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وأكد البرازيلي ويسلي موراييس تفوق كلوب بروج بهدف ثالث في الدقيقة 24 قبل أن يختتم الهولندي رود فورمير التسجيل في الدقيقة .85 واستهل موناكو مشواره في البطولة بالخسارة أمام ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 1 2/ ثم سقط على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني صفر/ 3 في المباراة الثانية قبل أن يتعادل مع كلوب بروج 1 1/ في الجولة الماضية.