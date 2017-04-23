مونتي كارلو.. نهائي إسباني في البطولة

تأهل الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعا على العالم إلى نهائي بطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس، ليحصل على فرصة استثنائية لتحقيق لقبه العاشر في البطولة، عندما سيلتقي مواطنه راموس.

وتغلب نادال على البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف عاشرا، بمجموعتين مقابل لا شيء، في الدور نصف النهائي الذي يصل له للمرة 12 في تاريخه، بواقع (6-3)،(6-1).

ويسعى نادال للحصول على لقبه الـ70 في مسيرته الاحترافية، والأول له بعد بداية السنة، وهو النهائي الثاني له على التوالي في البطولة، والنهائي الرابع له هذا العام، لم يحقق منها أي لقب حتى الآن.

وبلغ طرف النهائي الثاني الإسباني الثاني راموس المصنف 15، على حساب الفرنسي لوكاس بويلي المصنف 11، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-3)، (5-7)، (6-1)، بعد أن كان حقق أبرز مفاجأة في البطولة بالإطاحة بالمصنف الأول البريطاني آندي موراي.