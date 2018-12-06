“موندو ديبورتيفو”.. إيمري يحاول إفساد صفقة برشلونة

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن إدارة باريس سان جيرمان أعادت فتح المفاوضات مع اللاعب ووالدته، من أجل تجديد المفاوضات لتجديد العقد والبقاء مع الفريق.

من جانبه قال موقع “le10sport” الفرنسي، إن مدرب آرسنال الإنجليزي أوناي إيمري فتح مؤخرا قنوات الاتصال، مع محيط رابيو.

ويعرف المدرب الإسباني رابيو جيدا، حيث أشرف على تدريبه في سان جيرمان، وسيحاول استغلال هذا الأمر، لإقناعه بالانضمام إلى آرسنال، الذي استعاد الكثير من توهجه، تحت قيادة إيمري.

وهذا بينما يعد رابيو (23 عاما)، من الأهداف الرئيسية لبرشلونة، الذي أكدت شبكة “راي سبورت” الإيطالية قبل أيام، أنه أنهى الصفقة بالفعل، اعتبارًا من الموسم المقبل.

يُذكر أن العلاقة بين اللاعب وسان جيرمان، وصلت إلى طريق مسدود، إذ رفض رابيو أكثر من مرة، تجديد عقده مع العملاق الفرنسي، فيما طالبته الجماهير بالرحيل عن الفريق.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، ذكرت اليوم الخميس أن إدارة النادي الباريسي، أعادت فتح المفاوضات مع اللاعب ووالدته، من أجل تجديد العقد.