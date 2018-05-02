“موندو ديبورتيفو”.. رغبة جريزمان تصمد أمام الإغراءات

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن رغبة جريزمان واضحة للغاية، بشأن الانتقال إلى صفوف البارسا، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن جريزمان حدد موقفه، رغم أنه ما زال مدرجا أيضا، ضمن أجندة تعاقدات مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أشارت إلى أن جريزمان، يرغب في الرحيل عن النادي المدريدي، بعد أربعة مواسم قضاها بقميص الروخيبلانكوس، حيث اقترب بقوة من الانضمام لبرشلونة.

وعانى جريزمان من عدم نجاحه، في التتويج مع أتلتيكو مدريد بالبطولات، ما أثر على فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، خاصة عام 2016، الذي شهد خسارته لدوري أبطال أوروبا وبطولة اليورو، في المباراة النهائية.