مونديال الأندية: ريال مدريد يعبر كلوب أمريكا ويتأهل للنهائي

خطى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عقبة منافسه كلوب أمريكا المكسيكي بطل كونكاكاف، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، اليوم، الخميس، على ملعب “يوكاهاما” الدولي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

سجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 45+2، ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+3.

وضرب الفريق الملكي، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، موعدا مع بطل الدوري الياباني كاشيما أنتلرز يوم الأحد المقبل، بينما يلعب كلوب أمريكا ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في وقت سابق من اليوم ذاته، على المركز الثالث.