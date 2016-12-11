مونديال الأندية 2016: أميركا المكسيكي إلى نصف النهائي

تأهل أميركا المكسيكي، بطل كونكاكاف، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، بفوزه على تشونبوك الكوري الجنوبي بطل آسيا 2-1، الأحد، في أوساكا باليابان في دور الثمانية.

وسجل الأرجنتيني سيلفيو روميرو (58 و74) للفائز، وكيم بو-كيونغ (23) للخاسر. ويلتقي أميركا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الخميس المقبل في يوكوهاما.

وسبق لأميركا أن تغلب على تشونبوك بالذات 1-صفر قبل 10 أعوام في الدور ذاته في طوكيو.

وأميركا هو الفريق الأكثر تتويجا في المكسيك وكونكاكاف والبطل القاري في آخر سنتين، وقد حل رابعا في مونديال الأندية في 2006 وخامسا العام الماضي.

وفي النسخة الأخيرة خرج من ربع النهائي أمام غوانغجو إيفرغراندي الصيني 1-2، عندما كان متقدما حتى الدقيقة 80، وتلقى هدف الخسارة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان برشلونة الإسباني قد أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه على ريفر بلايت الأرجنتيني 3-صفر على ملعب هيروشيما الدولي.