الشريط االاخباريرياضة مونديال روسيا.. السويد تطيح بسويسرا وتصعد للدور ربع النهائي 2018/07/03 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet تأهل منتخب السويد، لربع نهائي كأس العالم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره السويسري، بهدف نظيف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا. سجل إيميل فورسبيرج، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات