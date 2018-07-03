مونديال روسيا.. السويد تطيح بسويسرا وتصعد للدور ربع النهائي

تأهل منتخب السويد، لربع نهائي كأس العالم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره السويسري، بهدف نظيف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

سجل إيميل فورسبيرج، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.