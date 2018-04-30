“مونودراما” الشباب في حلب

برعاية وزارة الثقافة– مديرية المسارح والموسيقا –مسرح حلب القومي يقيم: مهرجان المونودراما الأول للشباب اعتباراً من 1/ 5 ولغاية 5 / 5 / 2018 على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية –الساعة 5 مساء.

العروض المشاركة: “الأشرعة” تأليف فرحان بلبل، إخراج حسام الدين خربطلي، تمثيل محمد سقّا.

“الجنسية فلسطيني” تأليف رضوان عبد الغني الشبلي، إخراج فادي محمد سعيد، تمثيل طارق خليلي.

“لقمة الزقوم” تأليف وليد إخلاصي، إخراج محمد حاج علي، تمثيل فهد النجار.

“الإطفائي” تأليف علي الزيدي، إخراج محمد هادي فاضل، تمثيل عبيدة صادق.

“شرط وجود” تأليف محمد صالح حبال، إخراج محمد فروات، تمثيل محمد صالح حبال.