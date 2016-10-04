ميالة: معرض خان الحرير يعكس قدرة الصناعيين في حلب على الاستمرار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أهمية معرض خان الحرير التخصصي الثاني للأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج خريف وشتاء 2017 الذي تنظمه غرفة صناعة حلب بدعم من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في فندق داماروز بدمشق.

وخلال جولة له على المعرض أشار ميالة إلى أن المعرض يعكس قدرة الصناعيين الحلبيين على الصمود و الاستمرار بالإنتاج رغم كل ما يواجهونه من ظروف صعبة في العمل نتيجة الاعتداءات الإرهابية، لافتاً إلى أن كل ذلك لم يمنع الصناعيين في حلب من تقديم منتج يتميز بجودة عالية، معربا عن أمله بإقامة معارض بحلب وزيارة المعامل التي تصنع هذه المنتجات ذات الجودة العالية، لافتاً إلى وجود اجتماع مع الصناعيين من غرفة صناعة حلب للبحث في كل العقبات والصعوبات التي تواجههم .

من جهته أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي ورئيس غرفة صناعة حلب أن المعرض هو الثالث للغرفة بعد معرضين للصناعيين الحلبيين في دمشق وبيروت وهو رسالة بأن الصناعة ما زالت موجودة في حلب رغم الدمار والإرهاب وعمليات السرقة والنهب التي تتعرض لها المنشآت، مشيراً إلى أن الصناعيين موجودون ويشاركون بالمعارض ويصدرون وهذه الحالة لا يمكن أن تكون في أي دولة تمر بهذه الظروف، داعيا الحكومة إلى دعم الصناعة في حلب لتتمكن من النهوض والمشاركة في نهضة سورية اقتصادياً.