ميالة يبحث مع سفير باكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وباكستان

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة، اليوم الخميس، مع السفير الباكستاني بدمشق سيد أطهر حسين بخاري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية والتجارية واستثمار الإمكانيات والطاقات المتاحة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير ميالة أهمية التعاون مع الجانب الباكستاني في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات ومجال الطاقة إضافة إلى إمكانات التعاون لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أهمية تطوير الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين البلدين من خلال التوقيع على الاتفاقيات والوثائق اللازمة وإعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أنّ الوزارة ستعمل على تشجيع المعارض للاطلاع على المنتجات بأنواعها بما يسهم في بناء أسس جديدة لشراكات مستقبلية بين البلدين.

من جانبه، أوضح السفير بخاري أنّ حكومة بلاده مهتمة بتحقيق المزيد من التعاون مع سورية، مؤكدا أهمية مشاركة الجانب السوري في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام في باكستان كونها “تشكل فرصة حقيقية لبناء الشراكات وعقد الصفقات التجارية بين الجانبين”.