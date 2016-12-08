ميالة يشدد على التركيز على سمعة المنتج الوطني

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة في لقائين منفصلين مع أعضاء الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري الأوكراني والسوري الأرميني آليات تنشيط تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين سورية والدول الأخرى.

وأكد الوزير ضرورة تمتع السلع والمواد المعدة للتصدير بالمواصفات والجودة العالية لضمان استمرار انسياب المنتجات السورية إلى الخارج. لافتا إلى أن “التركيز على سمعة المنتج الوطني يسهم في الترويج للمنتجات السورية التصديرية ويحقق عوامل الجذب والمنافسة بآن واحد”.

وقدم أعضاء مجلس الأعمال السوري الأوكراني عرضاً للنشاطات التي قاموا بها في سبيل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والصعوبات والعوائق التي تواجه أعمالهم.

كما أشار أعضاء مجلس الأعمال السوري الأرميني إلى التحضيرات التي يتم العمل عليها لقيام وفد من رجال الأعمال الأرمينيين بزيارة إلى سورية بهدف الاطلاع واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وناقش الحضور دراسة إمكانية التأسيس لمعرض دائم للمنتجات السورية في أرمينيا بما يسهم في الترويج للمنتجات السورية في الأسواق الأرمينية وتعزيز حجم الصادرات.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد التقى خلال الشهر الفائت أعضاء مجلس الأعمال السوري الصيني والسوري الروسي والسوري البيلاروسي.