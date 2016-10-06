مياله يبحث مع محافظ خراسان وسفير الجزائر علاقات التعاون المشتركة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مع محافظ خراسان الرضوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي رضا رشيديان والوفد المرافق سبل وآفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتسهيل نفاذ الصادرات مع محافظة خراسان الرضوية.

وأكد ميالة ضرورة الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتاحة لدى محافظة خراسان الرضوية في تعزيز التعاون وتقديم الدعم والمساعدة من خلال استقبال الصادرات السورية، ولاسيما من الخضار والفواكه والزيتون وزيت الزيتون والألبسة والمنسوجات وفتح خطوط تصديرية للمنتوجات السورية مع الدول المجاورة لمحافظة خراسان، مبينا بأن تسهيل نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الإيرانية يأتي في إطار الدعم والمساعدة التي يمكن أن يتم تقديمها من الجانب الإيراني لتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.

وعرض رشيديان المزايا التي تتمتع بها محافظة خراسان وأهمية الاستفادة من هذه المزايا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والعلمية والطبية، مؤكدا أهمية مشاركة الفعاليات الاقتصادية السورية في المعارض التي تقام في خراسان بهدف عرض منتجاتهم والتسويق لها داخل المحافظة وخارجها بالاستفادة من قربها من دول آسيا الوسطى وعلاقاتها الاقتصادية المتميزة معها.

من جانب آخر بحث الدكتور ميالة مع سفير الجزائر بدمشق صالح بوشة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما ما يتعلق بتسهيل وتنشيط حركة التجارة البينية والتعاون في مجال الرقابة على الصادرات والمستوردات، بما يحافظ على سمعة المنتجات المحلية والعمل على زيادة عدد رحلات الطيران بين سورية والجزائر وإيجاد خط نقل بحري مباشر بينهما وبشكل متواتر بما يخدم تنشيط الحركة التجارية بين البلدين.

وأشار السفير بوشة إلى رغبة حكومة بلاده بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتفعيل التعاون على مستوى فعاليات الأعمال، مؤكدا أهمية النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة المتابعة السورية الجزائرية والتي عقدت بدمشق في نيسان الماضي واستمرار العمل في إطارها لتحقيق مصلحة البلدين المشتركة.