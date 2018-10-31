مياه الحسكة تباشر بصيانة محطة مياه الهلالية بالقامشلي

باشرت الورشات الفنية التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة اليوم صيانة محطة مياه الهلالية بمدينة القامشلي بالتعاون مع مشروع المياه المشترك بين فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار مدير المؤسسة المهندس محمود عكلة إلى أن الصيانة تستهدف صالتي الضخ في المحطة حيث سيتم الربط بينهما وصيانة واستبدال القساطل والأنابيب الناقلة للمياه فيهما بهدف زيادة كفاءة عمل المحطة وضمان عدم هدر المياه، موضحا أن مدة الصيانة أسبوع وبهدف عدم قطع المياه عن المشتركين سيتم العمل بالصالة الأولى وفي حال الانتهاء سيتم العمل بالصالة الثانية.

من جهة ثانية أوضح المهندس عكلة أن مشروع صيانة شبكة المياه في مدينتي القامشلي والحسكة الذي تمت المباشرة فيه خلال شهر تموز الماضي مستمر حتى نهاية العام الجاري بهدف صيانة أكبر قدر من الكسور ونقاط الضعف والانسدادات في الشبكات الرئيسية والفرعية لتحسين واقع ضخ المياه إلى المشتركين.

يشار إلى أنه يتم تأمين مياه الشرب للمشتركين في مدينة القامشلي عن طريق آبار ارتوازية وخط جر من سد السفان ويتم ضخها إليهم عبر محطتي العويجة والهلالية.