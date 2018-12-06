مياه الحسكة تستلم 70 طناً من المواد المعقمة

استلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم 70 طناً من مادة الهيبوكلوريد المعقمة للمياه مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الكمية المستلمة هي جزء من كمية 350 طناً ستصل تباعا إلى المؤسسة خلال الفترة القادمة مبيناً أن الكمية تكفي المحافظة لمدة 4 أشهر من مواد تعقيم المياه وأن المؤسسة ستقوم بتوزيع الكمية المستلمة على محطات المياه التابعة لها في مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الأرصدة الموجودة لديها من هذه المواد.

من جهة ثانية بين المهندس العكلة أن مشروع صيانة شبكتي المياه الرئيسية والفرعية الذي بدأت المؤسسة بتنفيذه خلال شهر تموز الماضي في مدينتي الحسكة والقامشلي مستمر حتى نهاية الشهر الحالي بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نقاط الضعف والانسدادات في الشبكات وصيانتها لتحسين واقع ضخ المياه إلى المشتركين.

وكانت مؤسسة المياه استلمت خلال شهر تموز الماضي 108 أطنان من المواد المعقمة للمياه مقدمة من اليونيسيف.