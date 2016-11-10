مياه الحسكة تنهي صيانة «10» غواطس مياه بمشروع علوك

أنهت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة مياه الحسكة أمس صيانة 10 غواطس مياه في مشروع علوك الذي يغذي مدينة الحسكة بالمياه.

وأشار مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة إلى أن الورشات الفنية أنجزت صيانات الغواطس ووضعتها بالخدمة دون أن يتأثر واقع ضخ المياه تجاه مدينة الحسكة كون المؤسسة تستثمر 20 بئرا في مشروع علوك من أصل 30 بئرا، حيث تضع 10 آبار في الجاهزية لحالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة في المشروع.

وبين العكلة أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استبدال شبكة المياه في حي الهلالية بمدينة القامشلي، وهو حاليا في مرحلة التجريب للتأكد من سلامة تمديد قساطل نقل المياه، وسيتم ضخ المياه وإيصالها للمواطنين، ما يسهم في تحسن واقع المياه في الحي المذكور.

يشار إلى أن مؤسسة مياه الحسكة تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع في الأرياف منها مشروع تأهيل شبكة المياه بالريف الشرقي وناحيتي تل حميس وتل براك.