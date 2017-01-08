مياه السويداء تحدد موعداً لاختبار المتخلفين عن التقدم بالاختبار السابق

حددت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء يومي 16 و17 من الشهر الجاري موعداً للاختبار العملي لكل المتخلفين عن التقدم للاختبار الذي أجرته خلال الفترة من 18 الى 29 من شهر كانون الأول الماضي.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وائل شقير أنه تم تحديد اليومين المذكورين بهدف إعطاء فرصة للمقبولين الذي يحق لهم الاشتراك في الاختبار ولم تسمح لهم الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة خلال موعد الاختبار الأول بالحضور، حيث تخلف البعض عن التقدم للاختبار نتيجة انقطاع عدد من الطرق العامة نتيجة تراكم الثلوج.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء أعلنت في شهر تشرين الثاني الماضي أسماء المتقدمين المقبولين الذي يحق لهم الاشتراك في الاختبار للتعاقد مع 150 من المواطنين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بينهم نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء والمصابين لاشغال أعمال مهنية وخدمية وكتابية في مركز المؤسسة ووحداتها الاقتصادية التابعة لها بموجب صكوك استخدام مؤقتة.